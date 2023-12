Calciomercato Lazio | Zielinski a un passo dall'Inter: cifre e dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski è vicinissimo all'Inter. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto con il Napoli e a giugno sarà libero di firmare con chiunuqe. Non solo, già a gennaio il calciatore potrà legarsi al nuovo club. Il numero 20, inseguito in estate dalla Lazio, si era promesso al Napoli rifiutando le ricche proposte arrivate dall'Arabia Saudita. La situazione dei campani, però, sembra aver spinto il calciatore a guardarsi intorno. De Laurentiis nei giorni scorsi aveva parlato di Zielinski come attratto dalla nebbia, ufficializzando di tratto la trattativa con l'Inter.

Secondo calciomercato.com. i nerazzurri avrebbero messo sul piatto un quadriennale da 4.5 milioni più bonus a stagione per convincere il polacco. Una cifra importante per un calciatore che a maggio compirà 30 anni. Il Napoli non si arrende ed è pronto a insistere per convincere Piotr a restare in Campania, ma l'offerta dell'Inter è di quelle difficili da rifiutare.