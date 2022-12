Caso Portanova, il Genoa lo convoca e sui social scoppia la protesta: "Vergogna"

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 15:05 - È iniziata l'amichevole col Sudtirol, ma la presenza di Portanova non figura né in campo né in panchina. Il tesserato sta assistendo alla sfida dalla tribuna.

Manolo Portanova non verrà sospeso dal Genoa dopo la condanna a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. La società ha deciso di non prendere nessuna decisione in merito finché la condanna non sarà definitiva. Per questo motivo il nuovo tecnico Giraldino ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati in vista della gara con il Sudtirol in programma oggi 8 dicembre alle 15.00.

Decisione che i tifosi non hanno gradito a giudicare dai tanti commenti sui social: "La convocazione di Portanova è una vergogna!!!!!!!!!!", "Non servono tante parole. Vergognatevi" e ancora "Siete vergognosi".