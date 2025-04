Fiore ricorda i tempi alla Lazio: "Un peccato andare via. Ma non c'era modo..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultimo protagonista di Storie di Serie A su Radio TV Serie A è l'ex calciatore della Lazio, tra le altre, Stefano Fiore. In un passaggio della sua intervista ha ricordato proprio i suoi tempi nella Capitale, tra le vittorie e il suo addio. Queste le sue dichiarazioni: "Noi abbiamo vinto paradossalmente quando forse eravamo meno forti. Il primo anno è stato difficile un po' per tutti e con l'arrivo di Mancini invece abbiamo pagina. Sono arrivati dei giocatori forse meno forti, ma più congeniali al progetto e sono stati due anni dove abbiamo fatto grandi cose. Probabilmente non eravamo da scudetto, ma abbiamo fatto molto bene, giocavamo benissimo, eravamo un grande gruppo e alla fine abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo fatto una semifinale di UEFA col Porto di Mourinho, quindi era iniziato un percorso importante. È stato un peccato interrompere. Prima di andare a Valencia la Lazio stava fallendo. Non c'era modo di rimanere. Magari avrei fatto il capitano o sarebbe arrivata un'altra squadra. Il mio pensiero però rimane sul "ce l'ho fatta" e non sui rimpianti o le mancate opportunità".