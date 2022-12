Il romanista Calafiori e la frecciata a Mourinho: "Fa rosicare. Sulla Lazio in Conference..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Riccardo Calafiori, prodotto del settore giovanile e tifoso della Roma, ora in forza al Basilea in Svizzera, è stato uno dei giocatori che in estate José Mourinho ha inserito sulla lista dei partenti. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il terzino si è espresso sia sull'allenatore giallorosso che sulla possibilità di affrontare la Lazio da avversaria in Conference League: "Mourinho se fai bene ti fa i complimenti altrimenti ti dice dove hai sbagliato. Ma non mi ha messo la croce addosso. Lui usa bastone e carota, a volte ti fa rosicare, ma vuole vedere la reazione. La Lazio avversaria in Conference? Da una parte non so se ci conviene, dall'altra non vedo l'ora di giocarci perché non l'ho mai fatto".