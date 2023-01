Inter, Calhanoglu: "Milan? Il karma non perdona. Li abbiamo mangiati..."

Il turco si toglie qualche sassolino dalla scarpa e punge i rossoneri che lo avevano attaccato durante i festeggiamenti per lo scudetto...

Tra i più contenti della vittoria della Supercoppa Italiana c'è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il turco, grande ex del match, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa dopo i festeggiamenti dei rossoneri post scudetto dello scorso maggio. Ai microfoni di Canale 5 il calciatore ha detto: "Vittoria molto importante, per me ancora di più. Sono molto contento, grazie ai miei compagni e ai tifosi venuti qui. Abbiamo vinto 3-0, non si può dire tanto. Voglia di rivincita dopo le feste Scudetto del Milan? Certo. Io preferisco stare zitto ma è stato pesante per me vedere certe cose, ma il karma torna. Avevamo fame, loro devono rispettarci. E' finita 3-0 e li abbiamo mandati a casa velocemente, li abbiamo mangiati. Ora pensiamo a lunedì, per lo Scudetto ci crediamo fino alla fine. Col Napoli abbiamo iniziato molto bene, poi è arrivato il pari di Monza che nessuno aspettava. Poi abbiamo vinto col Verona e oggi, dobbiamo continuare così. Io ci credo".