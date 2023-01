Lazio - Bologna, Sosa come Ibanez: Pedro e Felipe ricordano il derby

Sembra la Roma ma è solo il Bologna. La Lazio passa in vantaggio negli ottavi di finale di Coppa Italia contro i rossoblù per un erroraccio in uscita di Sosa nell'intento di ricostruire l'azione con un compagno di reparto. Pedro si avventa sul pallone e lo sfila dalle gambe del difensore per consegnare un assist al bacio a Felipe Anderson, lì pronto per il tap-in vincente. Stesso episodio di quanto avvenuto nel derby di andata tra Roma e Lazio con la vittoria dei biancocelesti grazie alla rete provvidenziale di Pipe. Non solo stessi protagonisti e medesimo schema: nella stracittadina, il gol si è trasformato proprio sotto la Curva Sud. A quanto pare il clamoroso errore di Roger Ibanez non è bastato e Sosa ha abboccato appieno. D'altronde l'asse spagnolo-brasiliano non perdona.