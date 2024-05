Lazio, De Paola: "Parole di Tudor? Il boomerang è dietro l'angolo"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di 48 ore e la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per l'importante sfida contro l'Empoli. Una gara cruciale per la squadra allenata da Tudor che, nella conferenza stampa della vigilia, ha comunque espresso la sua soddisfazione per quanto fatto fin qui: "Da quando sono arrivato la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta. Io firmo per i prossimi dieci anni che facciamo percorsi come questo", queste le sue parole che Paolo De Paola ha così commentato ai microfoni di TMW Radio: "Il boomerang è dietro l'angolo però. Se ti esponi a qualche risultato negativo di troppo, è finita. Mai metterlo sul lato della sfida".