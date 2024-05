Lazio-Empoli, un biglietto che profuma di storia: il ricordo del '74 - FOTO

WEBTV MIXED ZONE | LAZIO, MARUSIC: "SIAMO DELUSI, MA CI CREDIAMO. SUL MIO FUTURO..." - VIDEO La partita, il confronto con i tifosi e il suo futuro. Questi sono stati i temi trattati da Adam Marusic, intervenuto in zona mista al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium: "Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo... La partita, il confronto con i tifosi e il suo futuro. Questi sono stati i temi trattati da Adam Marusic, intervenuto in zona mista al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium: "Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | PER LA FASCIA C'È ANCHE BIRINDELLI: LA SITUAZIONE Un incontro in settimana tra Tudor e Fabiani ha portato la dirigenza della Lazio a definire le strategie e le linee guida da seguire nel prossimo mercato estivo. Andranno assecondate le diverse richieste ed esigenze del croato visto il nuovo modulo (3-4-2-1) messo... Un incontro in settimana tra Tudor e Fabiani ha portato la dirigenza della Lazio a definire le strategie e le linee guida da seguire nel prossimo mercato estivo. Andranno assecondate le diverse richieste ed esigenze del croato visto il nuovo modulo (3-4-2-1) messo...