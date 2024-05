Lazio, Felipe Anderson a LSC: "È stato difficile trattenere le lacrime. Tornerò e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Felipe Anderson ha vestito la maglia della Lazio per l'ultima volta e, ai mcirofoni di LSC, dopo la partita col Sassuolo ha raccontato le emozioni vissute in questa serata per lui molto speciale. Le sue parole: “Ho provato a essere concentrato sulla partita, volevo non pensarci tanto perché era importante giocare bene e vincere. Vedere però lo stadio e la gente che mi salutava, è stato difficile trattenere le lacrime ma come ho detto mi hanno dato molto più di quello che mi aspettavo e va al di là del calcio. Sono molto felice oggi. Sto partendo, ma resta nel mio cuore quello che abbiamo vissuto insieme”.

“A volte non diamo tanta importanza, ma ci tengo tanto perché sono stati undici anni della mia vita. I momenti decisivi della mia vita li ho vissuti qui. Tutti mi hanno accolto, mi sono stati vicini nei momenti difficili della mia vita e questo conta per me. Ringrazio tutti e voi che tutti i giorni, anche nelle sconfitte, ci davate la forza di continuare. Grazie di tutto".

“Cosa auguro alla Lazio per il futuro? Sarò un tifoso, la seguirò sempre, come quando sono partito la prima volta. Voglio che la Lazio sia sempre al vertice e spero che vinca sempre. Spero di venire a trovarvi subito e spero che vada tutto bene”.

“Brasile scelta definitiva? Sono arrivato givane e sono stato una vita qui. Sono cresciuto e ho imparato dagli errori del passato. La Lazio mi ha reso un uomo migliore. Torno in Brasile per giocare per la mia gente, non so per quanti anni ancora giocherò ma penso tantissimi”.

