Calciomercato Lazio | Albania, Mitaj sul futuro: "Ecco cosa ho pensato"

Mario Mitaj è uno dei tanti nomi accostati alla Lazio, e non solo, negli ultimi giorni. Il terzino classe 2003, di proprietà della Lokomotiv Mosca, si trova attualmente in Germania con la Nazionale albanese: all'esordio a Euro2024 ha perso la gara contro l'Italia per 2-1. Per questo è intervenuto in conferenza stampa in cui ha parlato sia del torneo in corso che del suo futuro, che potrebbe essere in Italia e magari proprio in biancoceleste. Queste le sue parole: "Il futuro in Serie A? In questo momento non penso al futuro, penso solo alla Nazionale e alle due partite che mancano. La mia testa adesso è rivolta solo alla Nazionale. Le critiche a Hysaj? Non è bello andare contro un giocatore. Hysaj ha contribuito tantissimo all'Albania, ha dato sempre l'anima".