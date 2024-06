Italia, Frattesi: "Spagna più avanti di noi. Ritiro? Ping Pong e Playstation..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tempo ancora di conferenza stampa a Casa Azzurri. Parola a Davide Frattesi che si avvicina al big match contro la Spagna in programma giovedì. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista dell'Inter: "Sicuramente avremo meno possesso rispetto alla gara contro l'Albania, è il loro punto forte, ci sarà da essere più attenti in fase difensiva anche se, a differenza dell'Albania, non si chiuderà per 90 minuti. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno".

Come passa il tempo qui in ritiro? Ha portato qualcosa da Roma anche scaramanticamente?

"Scamacca mi sono portato... (ride, ndr). Qui il tempo lo passiamo per la maggior parte in questa sala che hanno fatto per noi ragazzi dove ci sono play station, biliardo, flipper. Siamo lì un paio d'ore tutti insieme e secondo me è un'ottima cosa, è lì che si forma il gruppo. Mi è capitato di giocare a ping-pong con un compagno con cui non avevo troppa confidenza, Stephan El Shaarawy, ed è nato il rapporto. Non gioco con Scamacca perché spara tutte le palline, è più bravo alla Play Station".

Come l'Italia può battere la Spagna?

"Soprattutto in questo momento, senza far troppi giri di parole, credo che la Spagna sia avanti rispetto a noi. Noi dobbiamo saper soffrire, saper lottare, questo è fondamentale. Se la mettiamo nei duelli uno contro uno la partita è difficile, molto difficile".