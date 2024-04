Lazio, Garlaschelli commenta: "Luis Alberto? Avrà un accordo con un altro club"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore della Lazio Renzo Garlaschelli è intervenuto ai microfoni di tag24.it per parlare dei temi più caldi in casa biancoceleste. Su tutti la vittoria di venerdì scorso contro la Salernitana e le parole di Luis Alberto, che ha annunciato di voler lasciare il club a zero il prossimo anno. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Salernitana? La vittoria era scontata, perché si giocava contro una squadra che ha già mollato da un pò di tempo e la classifica parla da sola. Questi 3 punti serviranno sicuramente per questo finale di stagione, ma si deve ragionare un passo alla volta. Non so se la vittoria di ieri può dare uno sprint per questo finale, perché è stato fin troppo semplice. Quel che è certo però è che mancano 6 gare alla fine, e la Lazio dovrà provare a vincerle tutte. Solo al termine della stagione vedremo dove saranno arrivati. Vincere dà sempre coraggio, specie in un clima di contestazione come quello di ieri sera”.

“Luis Alberto? Non lo so sinceramente. Probabilmente, se rinuncia a tutto quanto a livello economico, sarà perché ha già un accordo milionario con qualcun altro. Lui è stato sempre uno molto chiacchierato e quest’anno evidentemente ha fatto qualche panchina che ha ritenuto di troppo. E’ un giocatore straordinario, ma evidentemente non se la sente più. Si vocifera spesso che lui debba andare via. Quel che è certo è che nessuno se lo aspettava alla fine di una partita. Come si gestisce? Queste sono cose che, in maniera così palese, non succedono troppo spesso, ma all’interno dello spogliatoio lo sanno tutti quando qualcuno ha intenzione di andare via. La sua è stata una scelta particolare e forse non doveva succedere, però ora starà anche all’allenatore decidere come gestirlo, di comune accordo con la società”.

“Felipe Anderson? Un giocatore meraviglioso, che stimo tantissimo e che a mio avviso è uno dei più forti in Serie A, dal punto di vista tecnico. Penso che molto possa dipendere anche dal nuovo allenatore, che in queste 6 gare che restano farà tutte le valutazioni del caso e deciderà con la società chi trattenere e chi lasciare andare via. Ovviamente per lui è un discorso diverso perché è in scadenza di contratto, quindi arrivati a questo punto diventa anche complicato convincerlo. Si sta parlando tanto della Juventus, che vuoi o non vuoi è un club più blasonato. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, è un club che vince di più della Lazio e in una scelta simile subentrano tutti i fattori, anche se poi tutto dipende dai soldi. I tifosi si recuperano solo ed esclusivamente con i risultati. Bisogna vincere, il calcio è semplice. Il derby ha scatenato questa forte contestazione, anche se il rapporto con Lotito non è mai stato idilliaco. Per trovare la pace servono solo i risultati e nient’altro”.