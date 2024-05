Lazio, valutazioni sul futuro di Rovella: Tudor lo sposta in campo e ci pensa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Finale di stagione complicato per Rovella. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, Nicolò ha dovuto fare i conti con una pubalgia che lo ha costretto ai box. Tudor l'ha fatto rientrare con l'Empoli, prima inserendolo come centrocampista, poi come trequartista. Il suo futuro è da valutare (ne parleranno società e allenatore a fine campionato) ma, come avrebbe rivelato ad uno dei suoi amici più stretti, il giocatore non avrebbe intenzione di lasciare la Lazio. Il Bologna lo avrebbe messo nel mirino, ma difficilmente l'ex Juve si lascerà convincere a partire. La Lazio lo ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus, il pagamento sarà effettivo nel 2025 per la cifra di 17 milioni.