Lazio, Pedro sfida l'amico Fabregas: quante vittorie insieme!

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Amici di sempre, campioni coetanei, una vita insieme ma per 90 minuti saranno avversari. Pedro sfida Fabregas, stesso anno di nascita del tecnico, ma ancora in campo a regalare gioie e magie a tutti i tifosi di calcio. I due hanno diviso maglie e spogliatoi tra Barcellona, Chelsea e Nazionale spagnola. L'attaccante biancoceleste sta vivendo una seconda giovinezza, 4 gol nelle ultime 5 partite, tutti pesantissimi, e cerca nuovamente la titolarità contro il Como, finora arrivata solo in Europa.

Baroni può premiarlo e consegnargli le chiavi dell'attacco. In Serie A non ha ancora raggiunto i trenta minuti di gioco, ma nonostante ciò ha una media spaziale: contando anche l'Europa si ritrova con 4 gol, 2 assist e 8 gare stagionali. Ironia della sorte, come ricorda il Corriere dello Sport, Pedro rischiava di rimanere escluso dalla lista europea. Ha vissuto un'estate con pensieri contrastanti e la tentazione di tornare in patria, con Fabregas che ha spinto per portarlo a Como, senza successo.

Le due stelle spagnole hanno vinto tanto insieme: 1 Liga, 2 Supercoppe spagnole, 1 Coppa di Spagna, 1 Premier League, 1 Coppa d'Inghilterra, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa del Mondo per club, 1 Mondiale e 1 Europeo. La convocazione di Sergi Roberto è in forte dubbio causa infortunio, con la sua presenza che avrebbe rappresentato un incrocio in più.