Lazio, la società celebra Tchaouna: "Congratulazioni!" - FOTO

C'è spazio anche per Loum Tchaouna nella notte del Senigallia che regala alla Lazio un'altra serata importante. La squadra di Baroni porta a casa il secondo successo consecutivo imponendosi con un netto 5-1 sulla formazione di Fabregas. A segnare il quinto gol per i biancocelesti è stato proprio il classe 2003 che ha messo a segno la sua prima rete stagionale in campionato.

Alla fine della gara sono così arrivati anche i complimenti della società: "Congratulazioni Loum!".