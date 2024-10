Lazio, la Serie A celebra la squadra di Baroni: "Ma come gioca?" - FOTO

Seconda vittoria consecutiva per la Lazio di mister Baroni che espugna anche il Senigallia in una gara ricca di emozioni, e gol, contro il Como. I biancocelesti si impongono per 5-1 con la doppietta di Castellanos e i gol di Pedro, Patric e Tchaouna. Al triplice fischio anche la Serie A ha voluto celebrare il successo con un post social: "Ma come gioca la Lazio? I biancocelesti vincono e convincono, ancora una volta!".

Ma come gioca la @OfficialSSLazio?

I biancocelesti vincono e convincono, ancora una volta! ✔️#ComoLazio pic.twitter.com/891BVVnJ9J — Lega Serie A (@SerieA) October 31, 2024