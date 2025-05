Quarto posto, Braglia sicuro: "Per me domenica la Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A ha ancora molti verdetti da dare. Oltre la lotta salvezza e la lotta scudetto, ancor più avvincente è forse la bagarre per raggiungere l'Europa. In particolare, il quarto posto: solo una tra Bologna, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina potrà assicurarsi la Champions league, con l'Atalanta che ormai sembra certa della qualificazione e il Milan che solo grazie a un allineamento di pianeti potrebbe rietrare in corsa.

Simone Braglia, ex portiere di Milan, Genoa e non solo, è intervenuto ai microfoni di TMW per commentare Bologna - Juventus e la lotta al quarto posto. In merito a questo, Braglia ha le idee chiare su chi potrebbe avere la meglio, almeno alla fine di questo turno di campionato. Ecco di seguito le sue parole: "Non vedo come possa uscire vittoriosa la Juve. Il Bologna le può vincere tutte al Dall'Ara in questo momento, vedo una squadra pimpante, mentre dall'altra parte vedo un ambiente che non è in linea con la Juve di un tempo". Poi sui giallorossi impegnati contro la Fiorentina in un altro scontro diretto: "Domenica sera la Roma è quarta per me".

