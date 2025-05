Monza, Nesta non ci sta: "Eravamo come il Como di oggi, poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha parlato del calo vertiginoso dei brianzoli. La partita contro l'Atalanta, prevista per domani, potrebbe essere decisiva per certificare la matematica retrocessione della sua squadra. Nesta spera che non accada e cerca di fare un punto tra passato, presente e futuro: "Ora il nostro obiettivo è non essere la peggior squadra della Serie A a livello di record di punti negativi, altrimenti è davvero brutto. Quando sono arrivato qui sapevo che il Monza si sarebbe ridimensionato ma non fino a questo punto. Qualche anno fa il club era come il Como oggi. La morte del Presidente Silvio Berlusconi ha invertito la rotta. Passi dall'essere una squadra in cui tutti vogliono andare ad una in cui tanti giocatori magari oggi non vogliono andare e questo è un problema".

Poi ancora: "Io personalmente non so proprio cosa potrà succedere in futuro. Leggo quello che scrivete voi. Il futuro del Monza non lo conosco ma spero sia positivo. Qua sono stato bene, da un'altra parte sarei uscito a pezzi dopo una stagione del genere. Il rapporto con Adriano Galliani? In dieci anni di Milan è sempre stato ottimo. Qui a Monza non si è né deteriorato né fortificato. Siamo tutti dispiaciuti per questa situazione".

