WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Il segreto di chi verrà sarà questo. In estate..."

Dopo la schiacciante vittoria ottenuta in casa col Sassuolo, Grassadonia ha parlato ai microfoni ufficiali del club sottolineando la crescita della squadra nell'arco della stagione e poi, pensando al futuro, ha tracciato il profilo generale delle calciatrici su cui puntare per la prossima annata. Le sue parole: "L’obiettivo è stato quello da sempre, la squadra ha lavorato sempre tanto senza accontentarsi mai. Sono sulla buona strada. Ricollegandomi al derby, la prima partita di campionato, posso dire che questa squadra è cresciuta veramente tanto nei principi, nell’esperienza, nella malizia, nell’interpretazione della gara. Questa squadra ha sudato sempre la maglia, cerca di meritarsi la Lazio: l’obiettivo era mettere in difficoltà la società che poi farà le sue scelte. Insieme al mio staff, sono orgoglioso di aver guidato questo gruppo”.

“Il margine è alto e resta tale, il problema adesso è ripartire e non avere la pancia piena. Bisogna essere bravi a puntare su ragazze motivate, giovani che hanno desiderio di migliorare e di venire a far parte di un gruppo di giocatrici che sanno di non avere la maglia cucita addosso e che si devono meritare il posto. Il segreto di chi verrà alla Lazio sarà questo: capire dove arriva, in che ambiente e in che strutture la società gli mette a disposizione. Abbiamo tutto per lavorare nel migliore dei modi e siamo contenti”.

“Questa estate abbiamo ricevuto tanti no perché tante non conoscevano le ambizioni della società, non eravamo visti benissimo. Oggi posso dire che ci sono procuratori che chiamano perché ci sono calciatrici che vogliono venire alla Lazio. Basta vedere le strutture che abbiamo, la società come ci segue e la passione che ci mette. Siamo trattati come la prima squadra maschile, presenti in tutte le manifestazione che la prima squadra fa”.

“Sono diventato con la vecchiaia molto territoriale, la Lazio per me è una famiglia. Ci vivo 14 ore al giorno, ho il piacere di stare qui e questo lavoro mi trascina, ho una passione enorme. La soddisfazione più grande è poter vedere crescere le calciatrici e sicuramente mi rendo conto di essere per loro abbastanza pesante, perché dico loro che non bisogna accontentarsi mai. Col mio staff abbiamo trovato un gruppo di ragazze che hanno voglia di crescere giorno dopo giorno”.

