Lazio, Fabiani risponde all’accusa di Bernabè: “Con lui ci vediamo in tribunale”

Momento importante per la Lazio che in campo si gioca l’accesso all’Europa. La situazione per il club biancoceleste non è delle più serene nemmeno fuori dal campo visto che negli ultimi giorni sono molti i casi che hanno agitato le acque. Dal like di Tchaouna alla chiamata di Lotito con un tifoso, per cui il presidente ha presentato opportuna denuncia, i temi non sembrano finire.

Nella notte infatti è emerso un nuovo video di Juan Bernabè. L’ex falconiere biancoceleste ha diffuso attraverso i suoi social un nuovo messaggio in cui dice che il reale motivo del suo allontanamento da Formello non sarebbe per le foto dopo l’intervento subito, bensì il suo essere a conoscenza di attività che coinvolgerebbero minori sia all’interno del centro sportivo sia ad Auronzo.

Nel video, Bernabé mostra anche una ripresa fatta di nascosto mentre parla dell’episodio con il diesse Fabiani. Chiamato in causa dalla nostra redazione il direttore sportivo ci ha risposto: “Con Bernabè ci vediamo in tribunale”. Chiaro quindi l’intento del dirigente, mentre oggi è stata presentata la denuncia allo spagnolo da parte del presidente Lotito.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.