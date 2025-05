Lazio, anche per Fabiani è tempo di rinnovo: tutti i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tempo di rinnovi e adeguamenti, di decisioni e valutazioni in casa Lazio. Come riporta il Messaggero, anche il diesse Angelo Fabiani dovrà discutere con Lotito di presente, ma soprattutto di futuro. Anche perché, nel corso di questi due anni, le sue mansioni sono cambiate. Da direttore sportivo del settore giovanile all'inserimento del lavoro sulla prima squadra. Andando indietro nel tempo, una volta arrivato a Roma, il presidente Lotito diede a Fabiani piena autonomia nella decisione del contratto che, per l'appunto, coinvolgeva solamente il settore giovanile.

In seguito, vennero allargate le sue mansioni, con responsabilità anche a livello di prima squadra. Ciò che non cambiò fu lo stipendio - di circa 230 mila euro -, ma questo non fu causa di discussioni e si decise di proseguire in questo modo. Sulla base di questi numeri. Ora, magari in virtù di un piazzamento importante della Lazio, potrebbe arrivare il ritocco al rialzo di Lotito sul contratto. Risultati ottenuti, rendimenti dei singoli, ma anche il raggio di manovra per il futuro. Idee e strategie che dovranno necessariamente rientrare nei discorsi di domani e che riguarderanno anche il segretario Calveri. Così come per Fabiani, Lotito ha dato piena libertà in sede di stesura contrattuale, sintomo di una sinergia totale ai vertici del club.

