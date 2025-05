Empoli - Lazio, vietato sbagliare. E in trasferta è un'altra squadra: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non è più un mistero: la Lazio ha un rendimento migliore fuori casa che non all'Olimpico. Sono 16 i punti ottenuti nelle ultime 7 trasferte affrontate, il doppio di quelli raccolti a Roma nello stesso lasso di tempo. Non solo, prosegue il Corriere della Sera: da inizio campionato, la Lazio ha ottenuto 29 punti in 17 giornate casalinghe, in trasferta invece 31 (10 vittorie finora, può esser pareggiato il record storico di 12). Vincendo in Toscana, la formazione di Baroni si porterebbe al quarto posto da sola, in attesa poi di Roma-Fiorentina e Bologna-Juventus, entrambe successive all'impegno dei biancocelesti.

La Lazio può metter pressione ai competitor. Ma anche a lei la pressione non manca. Al momento settima in classifica, sarebbe fuori dalle coppe europee in vista della prossima stagione - non fallisce la qualificazione dal 2015/16 - a meno che non sia il Bologna, attualmente tra le prime sei, a vincere la Coppa Italia. In quel caso, i biancocelesti andrebbero in Europa League. Per il club la qualificazione è fondamentale per mantenere gli introiti ed evitare qualche tipo di ridimensionamento. Il futuro di Baroni e di alcuni calciatori, anche importanti, dipenderà da queste quattro partite.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE