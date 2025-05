Calciomercato Lazio, rivoluzione in difesa? I giovanissimi nel mirino del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Difesa da rivoluzionare in casa Lazio? Troppo presto per dirlo. E se per quanto riguarda i terzini, il nome nuovo è quello di Netz del Monchengladbach, le strategie al centro si legano inevitabilmente al futuro di Gila e Romagnoli. Il primo avrà mercato, si vedrà se in Italia o all'estero. Per il secondo, la Lazio valuterà eventuali offerte, non lo ritiene incedibile. Rimpiazzare entrambi in un colpo non sarebbe facile, servirebbero due colpi veri, due certezze non scommesse. I piani si legano alla Champions o all'Europa che sarà raggiunta, restano quattro partite per conoscere il futuro della Lazio. Anche per quanto riguarda il calciomercato.

Nel frattempo, Fabiani e la squadra mercato, riporta Corriere dello Sport, sono a caccia di 2003 e 2004. Possono essere i colpi "baby", a cui aggiungere quelli pronti. Rientrano quindi i nomi di Valentin Gomez del Velez e Christian Mosquera del Valencia. Dalla Svizzera è rimbalzato il nome di Hajdari, centrale del Lugano. Tra i "pronti" c'è Faes del Leicester, molto apprezzato a gennaio, è retrocesso col suo club e senz'altro partirà a giugno. Era valutato 20 milioni, non può avere lo stesso prezzo da Premier per quanto la Championship non abbia certamente i costi di una normale Serie B.

