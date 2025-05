Calciomercato Lazio | Rivoluzione terzini: piace un esterno del 'Gladbach

Rivoluzione terzini, è quella che può prendere forma in estate. Nessuno è sicuro di rimanere, nemmeno Tavares. Il portoghese, dopo un avvio scintillante, s’è fermato, colpa di una miriade di infortuni muscolari che hanno messo in discussione la sua posizione. La Lazio dovrà versare cinque milioni nelle casse dell’Arsenal per l’obbligo di riscatto, ai Gunners spetta anche una percentuale del 40% sulla futura rivendita, per questo Lotito spara comunque alto e non vorrebbe scendere sotto i 42-43 milioni di euro e incassare quindi una cifra superiore ai 25 milioni. In bilico, anzi sul mercato, anche Pellegrini, Hysaj e Lazzari, mentre quella di Marusic è una questione più intricata. La Lazio considera attivata la clausola per il rinnovo automatico fino al 2026, mentre il giocatore si aspettava un adeguamento (che non arriverà) e valuta l’addio. Tutti sulla graticola, quindi, sugli esterni il restyling sarà profondo.

NETZ - La Lazio quindi si guarda intorno, studia profili, l’idea è quella di andare su giocatori giovani, che possano portare freschezza e diventare patrimoni tecnici ed economici. L’identikit corrisponde a quello di Luca Netz, classe 2003, terzino sinistro del Borussia Mönchengladbach e della nazionale tedesca U21. A 22 anni, Netz può già vantare un curriculum notevole, fatto di 108 presenze in Bundesliga, corredate da due gol e 14 assist. A queste s’aggiungono anche 17 gettoni con la selezione under 21 della Germania. Netz ha buone doti di spinta, fisicità, sa farsi valere anche in fase difensiva, in questa stagione finora ha messo insieme 24 presenze tra campionato e coppa nazionale, è in scadenza nel 2026, può partire, non è considerato incedibile, viene valutato poco meno di 10 milioni di euro. Netz è giovane, ma ha già esperienza a buoni livelli, ha un costo abbordabile, per questo è un profilo da monitorare. Dipenderà dalle uscite, da quanti elementi usciranno sull’out mancino. Ma quello di Netz è un nome che a Formello stanno studiando.

