Calciomercato Lazio | Fabiani cerca un jolly in difesa: il retroscena su Faes e Ghilardi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è vigile sul mercato. Baroni ha bisogno di una mano, soprattutto in difesa. Prosegue la trattativa per Casadei, ma Fabiani vorrebbe comunque centrare un jolly per la retroguardia. Come vi abbiamo già anticipato, Patric è prossimo al rientro, ma la Lazio farà comunque le sue valutazioni. Infatti, il direttore sportivo biancoceleste è alla ricerca di un difensore duttile che sappia ricoprire sia il ruolo di terzino, sia il ruolo di centrale. Nomi sulla scia di quelli individuati ma già naufragati come Kike Salas o Renato Veiga. Come riportato da Il Messaggero, il Leicester non ha intenzione di mollare Faes prima di giugno; mentre Ghilardi del Verona non è ritenuto pronto e maturo per sbarcare a Formello. Bisogna aspettare che le carte vengano rivelate, ma intanto il rientro di Patric fa tirare un sospiro di sollievo a Baroni.