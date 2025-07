Lazio, vola la campagna abbonamenti: il confronto con gli anni passati

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Prosegue spedita la campagna abbonamenti della Lazio, i numeri sono in continua crescita e l’ultimo aggiornamento, come vi abbiamo raccontato, è di quasi 24.500 tessere sottoscritte. Il dato è destinato a crescere ancora e, come riporta il Corriere dello Sport, un picco potrebbe esserci da prassi più avanti a ridosso della chiusura. Il trend resterà questo per le prossime settimane ed è un risultato importante considerando le premesse e il clima di contestazione verso la società.

Il desiderio dei tifosi, malgrado tutto, è quello di esserci all’Olimpico e il primo dato raccolto alla chiusura della prelazione ne è stata una certezza. Lo scorso anno, ricorda il quotidiano, al termine di questo step erano stati 12.200 gli abbonamenti registrati rispetto ai 19.386 di quest’anno. Oggi quella quota è stata doppiata. A questo si aggiunge che, quando è stato fissato il record dell’era Lotito con 30.333 sottoscrizioni, in fase di prelazione si era arrivati a 20.000. L’andamento è in linea con quello attuale e la speranza è che possano ripetersi quei numeri.

A incentivare la corsa all’abbonamento ci sono una serie di fattori: primo fra tutti è il ritorno di Sarri, legato al popolo laziale, poi il sorteggio del calendario che vede il derby alla quarta giornata. Questo un dettaglio non trascurabile che non consentirà di riaprire la campagna nelle prime giornate di campionato. Infine, il timore di non poter trovare il posto nel settore abituale e l’aspetto economico. Ultimo, ma non per importanza. Fare l’abbonamento risulta un vantaggio a prescindere.

