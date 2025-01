Lazio, sospiro di sollievo in difesa: Patric è pronto a tornare

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.it - Il difensore spagnolo, ai box dalla gara con l’Inter, è pronto a tornare a disposizione di Baroni…

La difesa biancoceleste può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo settimane di apprensione, arriva una notizia che riaccende la speranza: Patric, fermo per un problema fisico che aveva fatto temere la necessità di un intervento chirurgico, è pronto a tornare in gruppo. Da Formello trapela ottimismo. Sembra per ora scongiurata l'operazione. Questo permetterà al difensore spagnolo di riprendere gli allenamenti con i compagni a partire da lunedì.

Una difesa in emergenza

L'assenza di Patric ha messo a dura prova la retroguardia laziale. Il tecnico Marco Baroni, nella conferenza stampa successiva alla partita contro la Real Sociedad, ha sottolineato le difficoltà incontrate: "I difensori non ci si inventa". Parole che evidenziano le sfide affrontate nelle ultime settimane, durante le quali la Lazio ha dovuto adattare diversi giocatori fuori ruolo per sopperire alle assenze. Ad esempio, Adam Marušić è stato impiegato come difensore centrale, mentre Mattéo Guendouzi ha ricoperto il ruolo di terzino destro.

La società, consapevole della situazione critica, ha monitorato attentamente il mercato alla ricerca di possibili rinforzi per il reparto arretrato. Tuttavia, la notizia del recupero di Patric rappresenta una soluzione interna preziosa, quasi come un nuovo acquisto.

Il percorso di recupero

Patric si è fermato dopo la gara con l’Inter a causa di un problema fisico che lo ha costretto a un periodo di stop. Durante questo tempo, si è sottoposto a cure specifiche in Spagna, valutando attentamente le opzioni terapeutiche per evitare l'intervento chirurgico. Fortunatamente, gli ultimi esami hanno dato esito positivo, permettendo al difensore di programmare il rientro in gruppo.

Un ritorno fondamentale

Il rientro di Patric rappresenta una notizia fondamentale per la Lazio. La sua versatilità e la conoscenza dei meccanismi difensivi saranno cruciali per affrontare le prossime sfide stagionali. In un momento in cui la difesa è stata messa a dura prova, il ritorno di un elemento di esperienza come Patric offre nuove soluzioni tattiche e maggiore solidità al reparto.

Uno sguardo al futuro

Con il ritorno di Patric, la Lazio può guardare con maggiore fiducia al prosieguo della stagione. Questo ovviamente non deve staccare la spina al mercato. I radar continuano a giare: c'e tempo fino al 3 di febbraio per arricchire la rosa. Intanto però Baroni può tornare a sperare sul suo usato garantito. La presenza di Patric non solo rafforza la difesa, ma rappresenta anche un segnale positivo per tutta la rosa. Speranze e aspettative che torna a sorridere Il guerriero è pronto a tornare in battaglia.

