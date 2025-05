Lazio | Baroni insegue Inzaghi e Sarri: un record nel mirino

RASSEGNA STAMPA - La Champions League è ancora un obiettivo concreto per la Lazio di Baroni. È ancora lì a portata di mano, nonostante gli errori e gli innumerevoli passi falsi. Sarebbe un traguardo formidabile e per farlo la Lazio dovrà letteralmente centrare un record. Infatti, non è solo il quarto posto ad essere nel mirino: Baroni è alla sua prima stagione in una grande squadra e, oltre a poter giocare per la prima volta in carriera da allenatore in Champions League, può entrare nella sua storia.

In questo momento, Baroni si trova al terzo posto in una speciale classifica che coinvolge tutti gli allenatori della Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, con al vittoria di Genova i biancocelesti hanno raggiunto quota 10 vittorie in trasferta. Proprio come la Lazio di Inzaghi che sfiorò lo scudetto nell'annata 2019/20, ma ci sono due squadre che hanno fatto meglio. Si tratta della Lazio di Sarri del 2022/23 con ben 11 vittorie in trasferta, arrivò al secondo posto; mentre il primato spetta alla Lazio di Inzaghi dell'annata 2017/18, a quota 12 vittorie in trasferta.

Baroni ha ancora due sfide in trasferta per poter eguagliare i record: la prima sarà proprio domani contro l'Empoli, al Castellani; mentre la seconda sarà alla penultima giornata a Milano, proprio contro l'Inter di quel Simone inzaghi che potrebbe raggiungere in cima in questa speciale classifica.