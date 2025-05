La Lazio invoca il suo capitano, Zaccagni cerca il gol scaccia-crisi: i numeri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - A Empoli per ritrovarsi e rimettersi la Lazio sulle spalle. Serve il vero Zaccagni per tentare l'ultimo assalto all'Europa e tenere ancora vivo il sogno Champions. Serve un guizzo, un gol scaccia-crisi per tornare il più decisivo del nostro campionato. Aveva iniziato il 2025 col turbo, con tre reti e quattro assist in sette gare, ma ora il capitano è a digiuno da 11 gare in tutte le competizioni, non segna dal 2 marzo contro il Milan. È vero che ha spianato l'ultima vittoria di Genova facendo espellere Otoa ma, riporta Il Messaggero, sta vivendo un periodo complicato. Aveva accusato un problema fisico dopo la sfida col Milan e saltato l'andata contro il Viktoria Plzen, poi un principio di pubalgia in azzurro durante la sosta per la Nations League. Non averlo avuto nella lotteria dei rigori contro il Bodo/Glimt è un rimorso ancora doloroso.

La Coppa è andata, ma il campionato è ancora vivo e per l'Europa la corsa è all'ultimo respiro. Sono passati 58 giorni dall'ultimo acuto di Zaccagni, la Lazio invoca il suo capitano. Non solamente la fascia al braccio, ma un vero e proprio riferimento tecnico. Lo testimoniano dieci timbri e nove assist in tutte le competizioni, prima del calo. Al Castellani c'è l'occasione per il rilancio dell'esterno, che ha trovato gli ultimi tre gol in Serie A sempre lontano dall'Olimpico. Non solo: l'Empoli è una delle sue vittorie preferite. Contro i toscani è andato a segno nel 2022, a dicembre 2023 e nella gara di quest'anno in casa, decisivo con la zampata del pareggio, prima del pareggio di Pedro.

