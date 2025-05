Lazio, Parolo: "Pedro? Due gol di lettura e posizione, rimprovero a Baroni..."

Pedro ha salvato la Lazio da una sconfitta che avrebbe compromesso la corsa Champions, sua la doppietta con cui i biancocelesti sono riusciti a strappare un pareggio nella sfida col Parma all'Olimpico nell'ultimo turno di campionato. Sull'importanza e sulle qualità dello spagnolo, nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Step on Football' si è espresso Parolo: "Fa due gol di lettura e posizione, Una pecca nella qualificazione col Bodo, che do a Baroni, è che lo voglio nei minuti finali. Non lo faccio partire dall’inizio, ma lo metto dentro dopo per la qualità e la personalità che ha come giocatore. Detto ciò la Lazio continua a rimanere lì in lista, anche se la Champions è complicata".

