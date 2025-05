Bologna, De Silvestri ricorda Mihajlovic: "La nostra storia parte da Sinisa"

TUTTOmercatoWEB.com

Una storia di calcio di quelle che sanno emozionare. Il Bologna è veramente partito dal basso e anno dopo anno sta cercando di stabilizzarsi con costanza nelle zone alte della classifiche. Il fautore dell'arrivo in Champions League è stato Thiago Motta lo scorso anno; oggi Vincenzo Italiano ha preso in mano il timone al suo posto e sta replicando le sue gesta, se non di più; ma forse questa storia parte da ancor prima.

Questo è ciò che assicura Lorenzo De Silvestri, bandiera rossoblu ed ex di Lazio e Sampdoria. In un'intervista rilasciata a La Stampa, De Silvestri racconta di come il percorso del Bologna debba molto al loro ex allenatore Sinisa Mihajlovic: "La nostra storia parte da Sinisa, da un momento in cui siamo dovuti diventare grandi. E il pallone non c’entra. Mihajlovic è l’esempio di un uomo per un gruppo di ragazzi aggrappati alla loro guida: un cammino, in questo caso sportivo, non si improvvisa, si prepara. Il Bologna di oggi è figlio di quella storia, di sport, di vita".

Poi sulla lotta Champions: "Domani sarà un grandissimo appuntamento. È uno spareggio Champions sì, mancano quattro giornate alla fine...esserci è un motivo di orgoglio: siamo in gioco con avversari che potevano guardare anche più in alto, vedi la stessa Juve, l’Atalanta, le romane. E il Milan è dietro".

