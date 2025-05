Supercoppa slitta a gennaio? Dipende dall'Inter. E in A torna di moda una "vecchia" idea

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

La prossima Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita, come annunciato ieri dalla Lega Serie A, ma la sua collocazione in calendario è legato ai risultati dell’Inter. La Lega ha confermato il format a quattro squadre e ricevuto l’ok dagli organizzatori sauditi di Sela, ma la data delle partite — due semifinali e una finale — dipenderà in larga parte dal cammino europeo dei nerazzurri.

Nel caso in cui la squadra di Simone Inzaghi - che, come il Napoli, deve ancora qualificarsi aritmeticamente alla competizione, mentre Bologna e Milan sono già “dentro” grazie alla finale di Coppa Italia - dovesse trionfare in Champions League, infatti, sarebbe chiamata a disputare anche la Coppa Intercontinentale, mantenuta in calendario dalla FIFA nonostante il nuovo mondiale per Club e programmata a dicembre, mese ipotizzato ieri per la Supercoppa italiana. In quel caso, il torneo slitterebbe probabilmente a gennaio, come già successo in passato. Eventuali rinunce - da parte dei nerazzurri come di qualsiasi altro club - comporterebbero del resto sanzioni di tipo economico o sportivo.

Intanto la Lega guarda anche oltre confine: durante l’assemblea di ieri — svolta in forma telematica — si è tornati a discutere della possibilità, per ora solo teorica, di far disputare una gara di campionato fuori dall’Italia. Si tratta di un progetto ambizioso, ma con ostacoli burocratici rilevanti, visto il coinvolgimento necessario di FIFA e UEFA.

