Lazio, Lotito e la telefonata col tifoso: Bodo, giocatori e mercato - VIDEO

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I social si dominano o si subiscono. Questa volta la Lazio e Lotito lì subiscono. Circola, rimbalza il video di una chiacchierata che sa di intervista di un tifoso a Claudio Lotito. Squilla il telefono in vivavoce e l'inquadratura va su un certo Valerio, che di mestiere fa il tassista e si trova in pigiama sul divano di casa a guardare la semifinale d'andata di Europa League tra Tottenham e Bodo/Glimt. Sarà stato forse il pensiero di non vedere la Lazio in campo al posto del club norvegese che lo ha spinto a scrollare la rubrica e selezionare il numero di Lotito. Nel frattempo, un terzo di fianco a lui, forse un amico, lo riprende di nascosto con un altro cellulare, il tutto a insaputa del presidente della Lazio che, vista la chiamata, risponde e si lascia andare a una chiacchierata che, solo all'apparenza, sembrava informale. Si parte dalla partita di ritorno contro il Bodo/Glimt, si arriva a parlare della squadra di Baroni e si fa anche un passaggio sul mercato, il tutto come fosse un semplice colloquio tra due persone, in realtà registrato e pubblicato sui social.

LE PAROLE DI LOTITO - "Potevamo stare in semifinale contro il Tottenham? E allora!? Che devi fa'? Ancora con gli acquisti?" - risponde incalzato su un mercato, secondo il già citato Valerio, non sufficiente - "Perché parli di cose che non capisci? Che lavoro fai te? Il tassista? Ecco, e fai il tassista. E' come se ti dicessi la strada più corta per andare da una parte. Fai il tassista. Non ti mettere a fare il tuttologo. Se quelli si mettono a buttare la palla fuori ai rigori... il Bodo è una squadra di pippe. Noslin è costato 18 milioni. Se li vale? L'ha voluto l'allenatore. Adesso mi ha detto 'che cosa gli è successo? l'hanno scorso era un fenomeno'. I giocatori purtroppo sono così, hanno la m***a nel cervello. Hai mai visto un giocatore intelligente? Ricordati sempre si dividono in: giocatori normali, buoni giocatori, ottimi giocatori, campioni. I campioni sono quelli che hanno l'interruttore sempre acceso"- l'interlocutore sposta poi l'accento sulla questio Tchaouna e del like al post pubblicato dall'Europea League sul Bodo/Glimt, cogliendo alla sprovvita Lotito apparentemente non a conoscenza del caso - "Tchaouna? Che ha fatto?" - risponde Lotito - "Non conosce la lingua italiana. Purtroppo questa è la realtà" conclude Lotito, prima di liberarsi della chiamata convinto di aver concluso qui la questione, ignaro di che quelle parole sarebbe divenute virali di lì a poche ore.

Pubblicato il 02/05