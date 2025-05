Calciomercato Lazio | Pedro, fissato l'incontro per il rinnovo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Dodici gol in stagione, con ancora quattro partite da giocare. Chi l’avrebbe detto a inizio estate, quando Pedro sembrava ormai fuori dal progetto Lazio? Pochi, sicuramente Baroni che sullo spagnolo s’è appoggiato subito, confidando nella sua esperienza e nella sua leadership per guidare il gruppo in un nuovo ciclo. Pedro s’è messo a disposizione, anzi è diventato imprescindibile, non solo nello spogliatoio, ma pure in campo. Otto gol in campionato, quattro in Europa League, una rete ogni 163’, a cui s’aggiungono pure quattro assist. 16 partecipazione dirette al gol, mica male per uno che il 28 luglio spegnerà 38 candeline.

RINNOVO - Ma la carta d’identità conta fino a un certo punto quando sei un campione, quando alla tecnica, si associano mentalità, intelligenza e professionalità. Pedro è un campione, uno che in carriera ha vinto tutto e messo insieme ventisei titoli. La Lazio ha deciso, vuole andare avanti con Pedrito, dopo la partita contro la Juventus ci si siederà al tavolo col giocatore e il suo entourage e verrà presentata un’offerta di rinnovo annuale. L’attuale contratto scade il 30 giugno, l’intenzione della società è quella di allungare l’accordo di dodici mesi, fino al 2026. Starà a Pedro decidere, ma il giocatore ha sempre manifestato l’intenzione di rimanere, di continuare in biancoceleste, mostrandosi legato alla città e all’ambiente Lazio. La società non vuole privarsi di un elemento del genere, decisivo in campo e fuori, ha apprezzato fortemente la professionalità e la dedizione di Pedro in questi mesi. In agenda l’incontro è fissato, l’intenzione è quella di andare avanti insieme.

Pubblicato il 3/05