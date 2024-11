FORMELLO - Lazio, subito a lavoro verso il Cagliari. Zac e Rovella...

FORMELLO - Il programma è segnato: lunedì sera all'Olimpico arriva il Cagliari di Nicola. La Lazio farà rientro a Roma per riprendere subito gli allenamenti tra venerdì (seduta di scarico) e sabato. Domenica sarà già vigilia con la consueta rifinitura. In vista del monday night ci sono da tenere d'occhio le condizioni di Zaccagni, che ha dato forfait negli ultimi giorni per un attacco influenzale, e di Rovella, che si è fermato per un fastidio muscolare al quadricipite della coscia destra. Non ci sarà sicuramente Nuno Tavares, squalificato: si scalda Pellegrini.