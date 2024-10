Primavera | Lazio ancora prima in classifica: il merito è della difesa

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Sanderra nella scorsa giornata aveva battuto la Samp al Fersini, portandosi al momentaneo primo posto assieme alla Fiorentina, in attesa che quest'ultima giocasse il posticipo contro il Milan. Posticipo giocato, i biancocelesti si confermano primi grazie alla sconfitta della viola (1-3) con 18 punti in 9 partite. Il merito è senza dubbio della difesa, avendo incassato solo 11 gol (solo l'Inter ne ha presi di meno, 9). La squadra non si nasconde e vuole stupire tutti ancora una volta raggiungendo i playoff per lo Scudetto, come la scorsa stagione, quando si fermò alla semifinale.

Il prossimo appuntamento è contro il Cagliari, dopodiché il calendario si complicherà. La Lazio però potrò contare su Ricardo Bordon, fratello minore di Filipe: come spiega il Corriere dello Sport, il brasiliano diventerà maggiorenne il 2 novembre e il suo transfer, se non entro la partita contro il Cagliari, arriverà sicuramente in tempo per quella contro la Cremonese di venerdì 8.