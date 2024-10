Como - Lazio, Provedel capitano: prima volta per lui in biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

Una serata dove di certo non ci si è annoiati quella del Senigallia con la Lazio che, non senza momenti di difficoltà, è in vantaggio sul Como per 4-1 grazie alla doppietta di Castellanos e ai gol di Pedro e Patric.

Non solo, quella di questa sera sarà anche una serata speciale per Ivan Provedel che per la prima volta da quando indossa la maglia della Lazio ha indossato la fascia da capitano. Con l'assenza di Zaccagni e l'uscita dal campo di Patric, infatti, è toccato proprio al portiere raccogliere l'eredità della fascia.