Lazio, Noslin e Tchaouna scalpitano: una chance per confermarsi

RASSEGNA STAMPA - La gara contro il Genoa è stato un banco di prova importante per Tijjani Noslin. L'olandese, chiamato in causa per sostituire Zaccagni dall'inizio, ha risposto presente. Meglio così era difficile da immaginare. Tunnel sull'avversario e destro a giro sul palo opposto. Gol di una certa caratura quello segnato dall'ex Verona. Oggi, contro il Como, con ogni probabilità toccherà di nuovo a lui sulla fascia sinistra. Baroni sa che deve alzare il livello per dimostrare di valere ogni centesimo investito e proprio per questo vuole dargli continuità. Stando a quanto riporta Il Messaggero, tutto passerà per l’entusiasmo di Noslin, uno dei tre protagonisti di una trequarti inedita con Pedro al centro e un ballottaggio insistente a destra. Tchaouna, infatti, insidia Isaksen per una maglia da titolare. Vuole confermarsi dopo la buona prestazione da subentrato contro il Genoa. Ha avuto occasioni per far male all'avversario ed è in evidente crescita, Baroni vuole dargli fiducia.