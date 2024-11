Lazio, Patric a LSC: "Lucidi, umili e pronti a soffrire: vittoria pesante"

Dopo la vittoria della Lazio contro il Como, Patric ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la gara. Queste le sue parole: "Il Como è una buonissima squadra, anche se avevano assenze importanti. Noi siamo stati molto lucidi, umili e pronti a soffrire dopo il loro gol. È una vittoria pesante, molto difficile nonostante il risultato. Le energie quando hai tante partite da giocare possono calare. La squadra però è molto matura e si è rifatta subito con il terzo gol, fino a poi segnarne altri due. Il gol? Sono contento, ma me ne hanno rubato uno già. Non vedo quante reti segno, cambia poco (ride, ndr.). Il Como ha trovato un bel gol, noi però siamo stati maturi a rispondere e a reagire in questo modo. Il loro pubblico poi era tanta roba, dal punto di vista mentale siamo stati bravi".