Lazio, Isaksen ringrazia i tifosi: il messaggio pubblicato sui social - FOTO

La vittoria di Como è stata a dir poco speciale, ha messo in mostra una Lazio che va anche oltre le avversità di una partita fattasi ostica, ma vinta con un risultato larghissimo. La squadra di Marco Baroni si impone su quella di Cesc Fabregas per 1-5, torna a casa gioisa e con la settima vittoria in otto partite, accompagnata da un pubblico che l'ha seguita ovunque. Proprio ai tifosi si è rivolto Gustav Isaksen che, al termine della sfida, ha pubblicato tra le storie Instagram una foto della squadra e una del settore ospiti, scrivendo: "Grazie a tutti i tifosi!".