Lazio, fuori casa sei un'altra: tre punti conquistati, pesano gli episodi dubbi

RASSEGNA STAMPA - Quella fuori casa è una Lazio diversa. O meglio, questo è quello che raccontano i numeri. A Roma i biancocelesti volano (13 punti in 5 partite), mentre fuori faticano a portare a casa qualche punto. L'unica vittoria in trasferta in Serie A ad ora è arrivata contro il Torino, per il resto sconfitta a Udine, sconfitta a Firenze e sconfitta contro la Juventus. E' giusto sottolineare, comunque, che nelle ultime due citate il risultato è stato condizionato da episodi arbitrali dubbi. Baroni non è quel tipo di tecnico che cerca alibi, ma allo stesso tempo non intende sottovalutare il campanello d'allarme. Come spiega il Corriere dello Sport, è da evidenziare che per quanto riguarda l'Europa League la situazione è totalmente diversa: tre vittorie, di cui due pesantissime fuori casa. L'obiettivo della Lazio è dunque quello di invertire la rotta anche nelle trasferte di campionato, a partire subito dalla sfida contro il Como.