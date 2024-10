IL TABELLINO di Como-Lazio 1-5

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A Enilive | 10ª giornata

giovedì 31 ottobre 2024, ore 20:45

Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como

COMO-LAZIO 1-5

Marcatori: 28`, 81` Castellanos (L), 31` Pedro (L), 53` Mazzitelli (C), 71` Patric (L), 90`+5` Tchaouna (L)

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli (87` Barba), Braunoder; Strefezza (74` Cerri), Paz, Fadera (46` Da Cunha); Cutrone (85` Gabrielloni).

A disp.: Reina, Sala, Iovine, Belotti, Al-Tameemi, Engelhardt, Feola, Mazzaglia, Verdi.

All.: Cesc Fabregas

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (78` Gigot), Patric (87` Lazzari), Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen (66` Pellegrini), Pedro (78` Tchaouna), Noslin (46` Dia); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Dele-Bashiru, Romagnoli, Castrovilli.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino)

Assistenti: Imperiali - Rossi C.

IV ufficiale: Galipò

V.A.R.: Aureliano

A.V.A.R.: Serra

Ammoniti: 35` Castellanos (L), 45` Vecino (L), 45`+2` Braunoder (C), 57` Tavares (L), 63` Isaksen (L)

Espulsi: 63` Braunoder (C) per doppia ammonizione, 65` Tavares (L) per doppia ammonizione

Recupero: 2` pt

TORNA ALLA HOMEPAGE