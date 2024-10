Patric a Dazn: "Io un figlio dei laziali. Sono diventato uomo grazie a loro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Patric ha commentato la vittoria della sua Lazio sul Como. Ecco le sue parole: “Siamo contenti di come ci stiamo trovando e delle consapevolezze e certezze conquistate anche col nuovo allenatore. Dobbiamo continuare a lavorare forte come stiamo facendo. Io sono un figlio dei laziali, sono diventato uomo qui, anche grazie a loro. Verco di rappresentarlo nel migliore dei modi. Siamo felici del lavoro che stiamo facendo con il nuovo allenatore e i nuovi acquisti. Chi arriva prima a 10 gol tra noi? Che domanda è? (ride, ndr.). Avere Castellanos è un onore, ci aiuta tanto in fase difensiva, siamo felici di averlo in squadra. Sono contento quando segna ma anche quando non lo fa".

