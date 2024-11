MOVIOLA | Como - Lazio, Pairetto dal cartellino facile: ecco i tanti episodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una manita nella casa di Fabregas per la Lazio nel 17º incrocio tra Luca Pairetto e i biancocelesti. Il bilancio con il fischietto della sezione di Nichelino si aggiorna così a 12 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Una direzione nel complesso positiva, al netto soprattutto dei tanti episodi e del ritmo sempre alto di gara. Qualche dubbio sulla distribuzione dei cartellini, scelte tuttavia sempre riconducibili alle sensazioni di campo. A seguire, ecco gli episodi disciplinari più significativi della gara.

PRIMO TEMPO

16’ - Spunto rischioso palla al piede nella metà campo del Como da parte di Gila che subisce la pressione fallosa di due giocatori avversari: proteste dei padroni di casa, ma il replay dà ragione al direttore di gara.

24’ - Nessun dubbio sul calcio di rigore concesso alla Lazio: braccio largo di Dossena sul colpo di testa di Castellanos che aumenta il volume del corpo. Pairetto dopo il check al monitor decreta il penalty. Il tocco è evidente, comprensibile però che per l’alta densità di giocatori in area Pairetto abbia dovuto ricorrere all’on field review.

36’ - Giallo per Castellanos, il primo della gara, per aver trattenuto Strefezza, lanciato in ripartenza.

40’ - Intervento falloso di Pedro su Fadera: proteste vibranti dei giocatori di casa che chiedevano l’ammonizione. Espulso un componente della panchina del Como per eccessive rimostranze.

45’ - Ammonito Vecino per un fallo in scivolata sempre su Strefezza.

45’ - 2 minuti di recupero.

45’ +1 - Giallo anche Braunoder per un intervento in ritardo su Castellanos. Metro abbastanza coerente per il fischietto piemontese finora.

SECONDO TEMPO

56’ - Carica di Nuno Tavares su Strefezza, punizione per il Como e giallo per il portoghese: eccessiva in questo caso la valutazione di Pairetto.

58’ - Toccato duro Patric a centrocampo, punizione per i biancocelesti senza provvedimenti: toni alti adesso, Pairetto dovrebbe richiamare un po’ tutti all’ordine.

62’ - Como in 10 uomini: Braunoder, già ammonito, interviene in ritardo su Pedro partito in contropiede. Provvedimento ‘automatico’.

64’ - Raffica di cartellini nel secondo tempo: ammonito anche Isaksen per un fallo su Nico Paz.

65’ - Anche la Lazio in 10: ingenuo Nuno Tavares che con il giallo sulle spalle frana su Strefezza dopo aver perso il controllo del pallone. Difficile contestare anche qui il provvedimento di Pairetto. I dubbi, semmai, rimangono sulla prima ammonizione.

73’ - Qualche istante di attesa prima della convalida del gol del 3-1 di Patric: sotto la lente la posizione proprio dello spagnolo sulla spizzata di Dia. Dal replay si evince che è Cutrone a tenere in gioco il difensore biancoceleste.

90’ - Concessi 6 minuti di extra-time.