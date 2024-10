Como, Fabregas a Sky: "Nel secondo tempo abbiamo pressato bene, ma Castellanos..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta per 1-5 è più pesante di quanto potesse immaginare, la Lazio sfrutta le occasioni, il suo Como no, nonostante una buona risposta nel secondo tempo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cesc Fabregas - tecnico dei lariani - ha confessato gli aspetti che non lo hanno convinto della sua squadra: "Nel secondo tempo abbiamo pressato bene, mettendoli in difficoltà. Sono deluso per i duelli, Castellanos è un buon giocatore, ma non può sempre staccare di testa su Dossena. Loro sono la Lazio, noi siamo il Como. Dobbiamo lavorare tanto".