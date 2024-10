Lazio, tutti alla ricerca del gol: varie soluzioni in attacco

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio va all'attacco. Non importa con quali uomini, sono tutti pronti per una nuova opportunità, ognuno con un motivo valido per lanciarsi all'assalto. Castellanos non segna dal 16 settembre in campionato, gli ultimi gol risalgono a quasi un mese fa nella gara contro il Nizza. Di mezzo anche l'errore sbagliato contro l'Empoli, pali, errori qua e là, ma l'argentino non si è mai risparmiato e infatti ha servito l'assist a Pedro contro il Genoa.

Inizialmente l'attacco titolare sarebbe dovuto essere composto dal Taty, Noslin e Tchaouna, poi è arrivato Dia. In Serie A Noslin ha perso terreno dopo le prime due partite, mentre Tchaouna è partito titolare solo contro il Milan, ma i primi veri segnali di scongelamento si sono visti contro Twente e Genoa.

Come non parlare di Pedro, specialmente in questo periodo. Come ricorda il Corriere dello Sport, è arrivato a quota 4 gol in 5 partite, da ala e da trequartista. Contro il Como dell'amico Fabregas cerca la 300esima vittoria nei primi 5 campionati europei. Per completare l'attacco, Zaccagni è ancora out mentre la titolarità di Dia e Isaksen non sono certe.