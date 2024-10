Lazio, Rovella e Zaccagni esultano per la vittoria: il post social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Vince ancora la Lazio che non sbaglia e esce dalla gara contro il Como con una vittoria importantissima. Manita biancoceleste ai ragazzi di Fabregas in una gara in cui non sono mancate le emozioni. A fare il tifo da casa, e a festeggiare al termine della gara ci sono anche i due grandi assenti del match: Rovella, rimasto a Roma a causa di un fastidio muscolare, e Zaccagni. I due biancocelesti hanno infatti esultato sui social festeggiando il successo dei loro compagni.