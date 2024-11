Lazio, Baroni: "Maestrelli? Imparagonabile! Ma sulla sua giacca..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un giorno vorrei che la giacca con cui Babbo ha vinto lo Scudetto la indossasse mister Baroni". Così ha parlato alla presentazione del film su Tommaso Maestrelli - presso il Teatro Olimpico - il figlio Massimo e così si è ripetuto in occasione del suo intervento ai microfoni di Football Crazy. Parole che hanno fatto breccia nel cuore di mister Marco Baroni il quale, dopo la vittoria della sua Lazio a Como, in conferenza stampa si è espresso anche sul 'Maestro':

"Maestrelli? Si sta parlando di un allenatore stratosferico. Un paragone inesistente per ogni allenatore. Parlerò con Massimo della questione della giacca, so che devo lavorare tanto coi ragazzi per fare qualcosa di importante".