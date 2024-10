RIVIVI LA DIRETTA - Como - Lazio 1-5: goleada al Senigaglia, doppietta per il Taty

Serie A 2024/25 | 10ª giornata

Domenica 31 ottobre 2024, ore 20:45

Stadio Sinigaglia, Como

COMO-LAZIO 1-5 (28' Castellanos, 32' Pedro, 52' Mazzitelli, 72' Patric, 81' Castellanos)

COMO-LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno (73' Engerlhardt); Mazzitelli (85' Barba), Braunoder; Strefezza (73' Cerri), Paz, Fadera (46' Da Cunha); Cutrone (85' Gabrielloni). A disp.: Reina, Sala, Iovine, Baselli, Jasim, Belotti, Verdi. All.: Fabregas.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (78' Gigot), Patric (87' Lazzari), Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen (66' Pellegrini), Pedro (78' Tchaouna), Noslin (46' Dia); Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Romagnoli, Dele-Bashiru, Castrovilli. All.: Baroni.

Arbitro: Pairetto, Assistenti: Imperiale - C. Rossi, IV Uomo: Galipò, Var: Aureliano, Avar: Serra.

NOTE

Ammoniti: 36' Castellanos (L), 45' Vecino (L), 45'+2' Braunoder (C), 57' Tavares (L), 64' Isaksen (L)

Espulsi: 62' Braunoder (C), 65' Nuno Tavares (L)

Recupero:

SECONDO TEMPO

90'+6' FINISCE COSI'! La Lazio vince a Como e conquista la settima vittoria in otto partite!

90'+5' GOOOOOOL! Anche Tchaouna a segno! Il francese, servito da Lazzari in area di rigore, mette a segno la cinquina e il primo gol con la Lazio!

90' Saranno 6' di recupero.

88' Da Cunha cerca Kempf sul secondo palo, il colpo di testa del difensore si spegne sul fondo.

87' Baroni richiama Patric e manda in campo Lazzari, al rientro dall'infortunio: la fascia di capitano passa a Provedel.

85' Altri due cambi per il Como: Gabrielloni e Barba prendono il posto di Cutrone e Mazzitelli.

81' GOOOOOOOOOOOOL! Castellanos mette a segno la doppietta. Tchaouna di testa va da Dia che, in spaccata, consegna al Taty il pallone del poker!

80' Cerri si divora il gol! Patric scivola, Cutrone ne approfitta, mette sui piedi del compagno il pallone del 2-3, ma la conclusione dell'attaccante termina fuori.

78' Doppio cambio per Baroni: fuori Pedro, dentro Tchaouna, fuori Marusic e dentro Gigot.

77' Pedro perde palla nella propria metà campo, Cutrone viene servito in area con un pallone in profondità, ma il suo destro si spegne al lato della porta.

75' Cutrone sfugge via a Patric sulla sinistra, serve un assist al bacio per Engerlhardt al limite, ma il giocatore tedesco si divora il gol.

73' Doppio cambio per Fabregas: fuori Alberto Moreno e Strefezza, dentro Engerlhardt e Cerri.

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Patric allunga le distanze! Corner di Pedro, spizza sul primo palo Dia e sul secondo arriva Patric che di testa insacca!

71' Castellanos calcia bene su punizione, vola Audero che respinge in corner con un grande intervento.

68' Pedro recupera palla al limite, per Pairetto c'è fallo: episodio molto dubbio che nega alla Lazio un'ottima occasione.

66' Baroni corre ai ripari: dentro Pellegrini, fuori Isaksen.

65' Espulso anche Nuno Tavares. Intervento da dietro su Strefezza che gli costa il secondo giallo.

64' Gila parte sulla trequarti, infila in area per Castellanos che perde l'attimo per calciare.

63' Ammonito Isaksen che ferma l'avversario lanciato in contrpiede.

62' Espulso Braunoder! Il centrocampista del Como, anticipato da Pedro, lo stende e incassa il secondo giallo.

57' Ammonito Tavares per un intervento in ritardo su Strefezza.

52' Gol del Como. Mazzitelli inventa ua rete fantascientifica: aspetta il rimbalzo e in rovesciata, da posizione defilatissima, batte Provedel.

51' Rimpallo in area su cross di Isaksen che favorisce Dia, l'attaccante prova la conclusione di prima ma viene murato.

49' Tavares brucia Dossena sulla sinistra, arriva sul fondo e cerca Isaksen al centro, ma il danese viene anticipato sul primo palo.

47' Tavares ci prova su calcio di punizione, palla che termina alta sopra la travesa.

46' Inizia il secondo tempo con un cambio per parte: Dia prende il posto di Noslin in casa Lazio, Fabregas mette Da Cunha per Fadera.

PRIMO TEMPO

45'+2' Termina la prima frazione al Sinigaglia, Lazio avanti con i gol di Castellanos e Pedro.

45'+2' Interventodurissimo di Braunoder su Castellanos, per Pairetto è solo ammonizione.

45' Il quarto uomo segnala 2' di recupero.

45' Ammonito anche Vecino che interviene duramente su Strefezza.

44' Pedro riceve al limite dell'area, lascia partire il destro da zona centrale ma scivola al momento della conclusione e la palla termina di poco al lato.

42' Grande intervento di Provedel sul colpo di testa di Goldaniga. Il portiere della Lazio neutralizza la conclusione, evitando l'intervento dell'avversario vicino.

41' Espulso un componente della panchina, del Como, Filippo Sassi, dopo un intervento irregolare di Pedro.

38' Cross di Cutrone dalla destra, Patric la spizza sul secondo palo dove arriva Fadera che, di testa, spedisce alto.

37' Ci prova Nico Paz da fuori area, palla che finisce altissima sopra la traversa.

36' Ammonito Castellanos che, dopo aver perso palla a centrocampo, ferma Strefezza lanciato nella metà campo avversaria.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Tavares trova al centro Pedro che stoppa di destro e con il mancino batte un disattento Audero!

31' Tavares vola sulla sinistra, manda sul fondo Castellanos che elude l'uscita di Audero mettendo palla nel mezzo, ma senza trovare compagni.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Rigore impeccabile di Castellanos che incrocia e spedisce la palla sotto all'incrocio spiazzando Audero.

26' Rigore per la Lazio! Pairetto va al monitor e ritorna sui suoi passi, il fallo di mano di Dossena è punibile.

25' Cross dal fondo di Isaksen, dopo un'ottima finta, la palla è destinata a Castellanos che la ripropone in mezzo, ma c'è la devizione - di braccio - di Dossena.Pairetto lascia correre.

24' Occasione per la Lazio! Pedro recupera palla al limite, serve Isaksen che rientra sul mancino, prova il tiro che murato diventa un assist per Castellanos, il Taty si mette in proprio, ignora Guendouzi, va alla conclusione dal limite che viene oerò deviata in calcio d'angolo.

21' Partita blocca al Sinigaglia, tanti i contatti a centrocampo con la Lazio che prova a pressare alto per fermare le trame offensive del Como.

16' Cross dalla destra di Isaksen, Noslin prova a colpire di testa, ma non trova il pallone. Sul rimpallo Pedro non riesce a controllare.

11' - Castellanos ispiratissimo: prova la rovesciata su cross di Tavares, ma manca il contatto con il pallone.

8' - Il primo tiro in porta della Lazio è del Taty Castellanos, che riceve palla quasi al limite dell'area di rigore e prova a impensierire Audero. Conclusione troppo debole, il portiere del Como blocca a terra.

6' - Lancio in verticale di Vecino per Castellanos, che però non riesce a stoppare un pallone difficilissimo.

5' - Gira palla il Como a caccia del varco giusto. La Lazio aspetta.

2' - Prova subito il primo cross Nuno Tavares, respinto fuori da Alberto Moreno.

1' - Inizia il match al Sinigaglia!

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - Fine del riscaldamento: tra poco inizia il match.

AGGIORNAMENTO ORE 20:17 - Le due squadre sono scese ora in campo per il riscaldamento.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Como - Lazio, partita valida per la decima giornata di Serie A. La squadra di mister Baroni, dopo il successo contro il Genoa, cerca continuità anche contro i lariani, reduci da un punto nelle ultime tre partite, ma protagonisti di ottime prestazioni. Una sfida difficile, per la quale il tecnico fiorentino dovrà fare a meno di Rovella e Zaccagni, ma potrà contare sul rientro di Manuel Lazzari. Fischio d'inizio alle 20:45.