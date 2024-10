Lazio, Guendouzi instancabile: guiderà lui il centrocampo contro il Como

RASSEGNA STAMPA - La Lazio dovrà fronteggiare alcune assenze importanti per la trasferta in Lombardia. Come riporta il Corriere dello Sport, Zaccagni non è stato convocato e neanche il compagno di reparto Rovella farà parte della gara. E così Guendouzi, nonostante la sofferenza delle ultime settimane, dovrà caricarsi la Lazio sulle spalle. Scongiurata la frattura al mignolo, l'ex Marsiglia ha comunque giocato con i denti stretti e anche questa volta darà il massimo per la squadra. Baroni conta sul suo dinamismo per trascinare il centrocampo nonostante non sia nelle migliori condizioni. Poi Guendouzi nelle trasferte sembra esaltarsi: infatti a Torino, il 29 settembre, era stato decisivo con un destro che ha battuto Paleari e che ha aperto le marcature, ovviamente su assist di Nuno Tavares. Vuole tornare a essere decisivo e per questo non si risparmierà neanche a Como, serve di nuovo la versione corsara del francese.